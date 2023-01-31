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Giriş Tarihi: 31.1.2023 21:33 Son Güncelleme: 31.1.2023 21:43

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Emre Demir transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Emre Demir transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Barcelona forması giyen Emre Demir ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Emre Demir ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç orta saha oyuncusu için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Bizi mutlu eden bir transfer. Türk oyuncu merkezli takım kurma hevesimiz hiç bitmiyor. Hem yaş olarak, hem de yetenek olarak tartışılacak bir profil değil. Daha önce de kadromuza katmak için refleksimiz olmuştu. Kendisi Avrupa'ya gitmişti. Kaderimizde varmış, onun da kaderinde Fenerbahçe varmış. Geleceğe çok büyük bir yatırım olarak görüyoruz. Kendisine de Fenerbahçe ve milli takım forması altında üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

EMRE DEMİR: ŞAMPİYONLUĞUN BU SENE GELECEĞİNE İNANIYORUM

Fenerbahçe forması giyecek olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Emre Demir, "Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana 'Fenerbahçe kulübü seni istiyor' diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim. İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Emre Demir transferini resmen açıkladı!
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