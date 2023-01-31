Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF'den, Bahaddin Güneş için geçmiş olsun mesajı
Giriş Tarihi: 31.1.2023 11:09 Son Güncelleme: 31.1.2023 11:11

TFF'den, Bahaddin Güneş için geçmiş olsun mesajı

İHA
TFF’den, Bahaddin Güneş için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sabah saatlerinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kardeşi, İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan mesajda, "Bugün sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İnegölspor Teknik Direktörü, A Milli Takımımızda 2 dönem teknik direktörlük görevini başarıyla gerçekleştirmiş Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş'e acil şifalar diliyor, ailesine ve İnegölspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bahaddin Güneş'ten kısa süre içerisinde güzel haberler almayı ve sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Van'da saldırgan köpek dehşeti: 10 yaşındaki Mete Durna hayatını kaybetti
Cizre’ye kadın eli değdi
SON DAKİKA: CHP'li Özel canlı yayında açıkladı: 6'lı masa iktidara gelince MİT Başkanı'nı görevden alacak
Son dakika | İşte 6'lı masanın vaatleri: LGBT kararına imza, HDP'ye sinyal
Haris Seferovic'in yeni adresi belli oldu! Galatasaray'daki geleceği çok konuşuluyordu...
6'lı masa mutabakatta FETÖ'yü de unutmadı: KHK'lılar görevlerine iade edilecek
Son dakika | Denizli'de emekçi kadınlarla buluşma! Başkan Erdoğan: İstihdamdaki kadın sayısı 10,5 milyona yaklaştı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tamamen alışkanlıktan
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde eşlere rant iddiası
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF'den, Bahaddin Güneş için geçmiş olsun mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA