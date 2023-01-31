TFF’den, Bahaddin Güneş için geçmiş olsun mesajı

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan mesajda, "Bugün sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İnegölspor Teknik Direktörü, A Milli Takımımızda 2 dönem teknik direktörlük görevini başarıyla gerçekleştirmiş Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş'e acil şifalar diliyor, ailesine ve İnegölspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bahaddin Güneş'ten kısa süre içerisinde güzel haberler almayı ve sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.