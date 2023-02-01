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Giriş Tarihi: 1.2.2023 09:38

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi 2 eksik

Fenerbahçe’de Adana Demirspor maçı öncesi 2 eksik

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

2 EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

SINIRDA 8 İSİM

Fenerbahçe'de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi 2 eksik
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