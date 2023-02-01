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Giriş Tarihi: 1.2.2023 12:01 Son Güncelleme: 1.2.2023 12:09

Fenerbahçe'de gençlik hamlesi devam ediyor! Ernest Nuamah, Emre Demir, Oosterwolde...

Fenerbahçe’de gençlik hamlesi devam ediyor! Ernest Nuamah, Emre Demir, Oosterwolde...

Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi. Sarı-Lacivertliler, FC Nordsjaelland takımında oynayan 19 yaşındaki Ganalı sol açık Nuamah için Danimarka kulübünün kapısını çaldı. Görüşmeler devam ediyor.

Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi. Sarı-Lacivertliler, FC Nordsjaelland takımında oynayan 19 yaşındaki Ganalı sol açık Nuamah için Danimarka kulübünün kapısını çaldı. Görüşmeler devam ediyor.

Ara transfer döneminin hızlı kulübü Fenerbahçe'den önemli bir hamle daha geldi. Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler Danimarka'nın FC Nordsjaelland takımında forma giyen Ganalı sol açık Ernest Nuamah için girişimlere başladı.Potansiyeli çok yüksek olduğu öğrenilen 19 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe öncelikle ara transfer döneminde kadrosuna katmayı hedefliyor.

Ancak Fenerbahçeli kurmayların, ara transferde olmasa bile oyuncuyu sezon sonunda mutlaka kadrosunda görmek istediği de gelen haberler arasında. Ernest Nuamah geçtiğimiz yıl da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

3 MEVKİDE OYNAYABİLİYOR
Sol kanat dışında sağ kanat ve santrfor mevkilerinde de forma giyebilen Nuamah gol becerisi de son derece yüksek bir oyuncu olarak da dikkat çekiyor.Solak bir oyuncu olan Ernest Nuamah'ın Danimarka kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Nuamah'ın güncel piyasa değeri 2 milyon Euro civarında gösterilse de FC Nordsjaelland'in Fenerbahçe'den ne kadar bir ücret talep ettiği ise şu anda bilinmiyor.

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Fenerbahçe'de gençlik hamlesi devam ediyor! Ernest Nuamah, Emre Demir, Oosterwolde...
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