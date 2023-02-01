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Giriş Tarihi: 1.2.2023 11:50

Trabzonspor transfer için harekete geçti! Dino Hotic...

Trabzonspor transfer için harekete geçti! Dino Hotic...

Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Belçika Ligi'nde Cercle Brugge forması giyen on numara oyuncusu Dino Hotic'i kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Belçika Ligi'nde Cercle Brugge forması giyen on numara oyuncusu Dino Hotic'i kadrosuna katmak istiyor.

Bu akşam sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili takımda hedef Dino Hotic...

TRABZONSPOR, DİNO HOTİC İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Fanatik'te yer alan habere göre; Bordo Mavililer'in bir süredir gündeminde yer alan Dino Hotic için girişimler başlıyor.

YÖNETİMDEN TRANSFERE ONAY ÇIKTI
Trabzonspor'u istediği için Konyaspor'dan aldığı teklifi kabul etmeyen Boşnak hücumcu, uygun maliyeti nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'dan sonra yönetimin de onayında geçti.Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki sağ kanadın transferinde önümüzdeki birkaç gün içerisinde önemli gelişmeler yaşanabilir.

HOTİC, KULÜBÜYLE GÖRÜŞECEK
Cüzzi bir bonservisle Trabzonspor'a gelme ihtimali bulunan Dino Hotic'in kulübü Cercle Brugge ile yönetim görüşme gerçekleştirecek.Hem sağ kanat hem de 10 numara pozisyonunda oynayan başarılı oyuncunun her iki bölgede de Abdullah Avcı'nın elini güçlendireceği için transferine yüksek ihtimal olarak bakıyor.

100. maçına çıktı
Geçen hafta sonunda kulübüyle 100. resmi maçına çıkan Hotic, Cercle Brugge'ün sözleşme uzatma ısrarlarını geri çevirip, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini kulübüne iletmişti. Oyuncunun da Bordo-Mavili takımda forma giyme isteği Trabzonspor'un bu transferde elini güçlendiriyor.

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Trabzonspor transfer için harekete geçti! Dino Hotic...
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