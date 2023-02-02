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Giriş Tarihi: 2.2.2023 14:08

Cristiano Ronaldo performansı ile düşüşte! Georgina Rodriguez...

Cristiano Ronaldo performansı ile düşüşte! Georgina Rodriguez...

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, Suudi Arabistan'da katıldığı bir ödül töreninde tüm dikkatleri üzerine çekti.

Cristiano Ronaldo'nun eşi Suudi Arabistan'da parlıyor.Cristiano Ronaldo, Manchester United ile sözleşmesini feshederek Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.

Portekizli yıldız, Al-Nassr ile 200 milyon euro civarında anlaşarak rekor imza atmıştı.Şimdilerde ise Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez ile birlikte yeni hayatına uyum sağlamaya çalışıyor.

Georgina Rodriguez, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dünya yıldızının sevgilisi, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da düzenlenen Joy Awards Ödül Töreni'ne katıldı.

Joy Awars Ödül Töreni'ne katılan Georgina Rodriguez, giydiği lacivert elbisesiyle görenleri etkiledi.

Arap geleneklerine uygun giyinen Rodriguez, başına yine lacivert bir tül geçirmeyi de ihmal etmedi.Ayrıca elbisesiyle uyumlu uzun eldivenler ve parlak takılar tercih etti.

Ödül töreninden birçok fotoğraf paylaşan Rodriguez, "Joy ödülleri 2023! Herkese çok teşekkür ederim, sizi seviyorum Suudi Arabistan!" notu düştü. İşte Georgina Rodriguez'in ödül törenine dair paylaşımları...

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Cristiano Ronaldo performansı ile düşüşte! Georgina Rodriguez...
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