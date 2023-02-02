Enner Valencia performansıyla dikkat çekiyor! Altın ayakkabı...

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 17 Süper Lig maçında 19 kez fileleri havalandıran ve krallık koltuğunda oturan Enner Valencia, geçen hafta Kasımpaşa'ya 4 gol atarak kariyerinde bir ilke imzasını koymuştu. Ekvadorlu forvetin atacağı her gol, takımı kadar kendi kariyeri için de büyük önem taşıyor. Çünkü 33 yaşındaki futbolcu, Altın Ayakkabı için de iddiasını korumak istiyor. Onun için bugünkü Adana Demirspor karşılaşması oyuncu adına çok önemli.Manchester City'nin 22 yaşındaki santrforu Haaland'ın 25 gol ve 50 puanla zirvesinde yer aldığı Altın Ayakkabı listesinde Valencia 19 gol ve 28.5 puanla 4. sırada bulunuyor. F.Bahçeli oyuncu, Pellegrino (25 gol-37.5 puan) ve Harry Kane'in (16 gol-32 puan) arkasında kalırken, Dünya Kupası'nın gol kralı Mbappe'nin (13 gol-26 puan) yanı sıra Lewandowski'yi de (13 gol-26 puan) geride bırakma başarısı gösterdi. UEFA üyesi ülkelerde attığı gol ile ligin katsayısı çarpıldığında en yüksek puanı alan oyuncu, Altın Ayakkabı'nın sahibi oluyor.Zirve takipçisi Fenerbahçe, bugün oynayacağı Adana Demirspor maçıyla zorlu bir fikstüre girecek. Sarı-lacivertliler 5 hafta Süper Lig'de ilk 10 içinde yer alan takımlara karşı galibiyet arayacak. Bugün Kadıköy'de 4-2 yendiği Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya, hafta sonu ilk maçta 1-0 yenildiği Konyaspor'u ağırlayacak. Ardından arka arkaya Kayseri ve Alanyaspor deplasmanlarına gidecek olan sarı-lacivertliler, seriyi Dolmabahçe'de 0-0 berabere kaldığı Beşiktaş ile evinde tamamlayacak.Fenerbahçe'de zorlu Adana Demirspor maçı öncesi Pedro sakat, Crespo da sarı kart cezalısı. Tam 8 oyuncu ise sarı kart sınırında. Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Emre Mor ve Miha Zajc forma şansı bulup, sarı kart görürlerse Konya karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.Kanarya'nın yeni transferi Jayden Oosterwolde, fizik olarak hazır geldi ve lisansı da çıkartıldı. Hollandalı sol bek, takımla birlikte Adana'ya da gitti. Jesus'un tercih etmesi halinde bugün sahaya 11'de çıkabilecek. Portekizli hoca, Lincoln ile 21 yaşındaki yeni transfer arasında seçim yapacak. Sakatlıkları geçen Osayi ile King de görev bekleyen diğer isimler.