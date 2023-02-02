Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erol Bulut'la yollarını ayıran Gaziantep FK yükselişe geçti!
Giriş Tarihi: 2.2.2023 10:50

Erol Bulut'la yollarını ayıran Gaziantep FK yükselişe geçti!

AA
Erol Bulut’la yollarını ayıran Gaziantep FK yükselişe geçti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu Erdal Güneş yönetiminde çıktığı 2 maçı da kazandı.

Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde başlayan kırmızı-siyahlı takım, ilk haftalardaki iyi sonuçların ardından ilerleyen bölümde galibiyet özlemi yaşadı.

Bulut'un görev yaptığı 19 maçlık bölümde 4 galibiyet, 7 de beraberlik alan Gaziantep FK, 8 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Erol Bulut döneminde çıktığı son 9 maçta galibiyet elde edemeyen kırmızı-siyahlılar, bu süreçte 4 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Ligde 21. hafta mücadeleleri öncesi teknik direktör Erol Bulut'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Gaziantep temsilcisinde yardımcı antrenör Erdal Güneş, teknik sorumlu olarak kulüpte yeni görevine başladı.

Henüz kırmızı-siyahlılarla sözleşme imzalamayan Güneş yönetiminde Gaziantep FK, son iki haftada aldığı sonuçlarla taraftarını sevindirdi.

Gaziantep FK, Güneş yönetimindeki ilk maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederken, dün de taraftarı önünde Atakaş Hatayspor'u 4-1 yendi.

İKİ MAÇTA 6 GOL ATTI, SADECE BİR GOL YEDİ
Gaziantep FK, son 2 lig maçında aldığı sonuçlar kadar attığı gollerle de dikkati çekiyor.

Galibiyet özlemi çekilen 9 haftada rakip fileleri 10 kez havalandırıp 16 gol yiyen Gaziantep temsilcisi, Erdal Güneş yönetimindeki 2 haftada ise 6 gol atıp, kalesinde sadece bir gol gördü.

Puan kayıplarının yaşandığı 9 haftalık bölümde maç başına 1,11 gol ortalamasıyla mücadele eden Gaziantep FK, Erdal Güneş ile bu istatistiğini son 2 haftada 3'e çıkardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

AK Parti'den 3600 göstergede kritik adım! Çalışmalar başladı: Başkan Erdoğan'a sunulacak
İş adamına korkunç tuzak! Karısının yaptığını öğrenince şoka uğradı
İstanbul Havalimanı için "Dünyanın en iyisidir" diyen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyada linç edildi
Son dakika! Başkan Erdoğan: Menderes'i astılar şimdi sloganını çalıyorlar
Bolu Dağı Tüneli’ndeki kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Acı haber geldi: İstanbul yolu kapandı!
Yediemin otoparkında büyük skandal! Araçlarını almaya gidince şok oldular
SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu "Ben Kemal geliyorum" demişti! CHP'li Tanrıkulu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Babacan neyi deşifre etti?
Cezaevlerinde kapsamlı değişiklik
‘Bay bay Kemal’ çok yakıştı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Erol Bulut'la yollarını ayıran Gaziantep FK yükselişe geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA