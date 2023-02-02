Fenerbahçe’ye La Liga’dan orta saha! Mickael Malsa...

Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibe devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.Ara transfer dönemini hareketli geçiren sarı-lacivertlilerin durmaya niyeti yok.

Samet Akaydın, Emre Demir ve Jayden Oosterwolde ile kadrosunu güçlendiren Kanarya ayağını gazdan çekmiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden Fenerbahçe'de eksik bölgeler için girişimler devam ediyor.Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen yönetim, gözünü İspanya'ya çevirdi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, Valladolid forması giyen Mickael Malsa ile ilgileniyor.

Valladolid'deki geleceği belirsizliğini koruyan Malsa'nın Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği kaydedildi. 26 yaşındaki oyuncunun başka talipleri de olduğu ifade edildi.

Granada'nın ilgisine rağmen ikinci ligde oynamak istemediği için teklifi reddettiği öğrenildi.Öte yandan Rusya ekibi Khimki'nin de transfer için devrede olduğu kaydedildi.

Malsa bu sezon Valladolid'de 6 karşılaşmada görev aldı.Ön libero bölgesinde oynayan Malsa, merkez orta saha mevkisinde de görev alabiliyor.

26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.Mickael Malsa profesyonel kariyerine Fransa'nın Sochaux takımında başladı.

Antwerp, Fortuna Sittard, Platanias, Albacete, Mirandes ve Levante'de de forma giydi.Kulüp kariyerinde 205 karşılaşmada sahaya çıktı.Bu maçlarda 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)