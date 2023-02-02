Paşa’dan Giresun’a farklı tarife

Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa, Bitexen Giresunspor'u 5-1'lik skorla geçerek 4 maç sonra galip geldi. Paşa'nın savunmadaki hatasıyla topu önünde bulan Savicevic, 10. dakikada Karadeniz ekibini öne geçirdi. 4 dakika sonra Mamadou Fallyanıt verip eşitliliği getirdi. İvmesini artıran Paşa; Eysseric ve Aytaç Kara'nın penaltıgolleriyle farkı ikiye çıkardı. Devreden sonra baskısını sürdüren lacivert-beyazlılar, 16 yaşındaki Yasin Özcan'ınasistinde 50. dakikada Ben Ounnaes ile durumu 4-1 yaptı. Aytaç'ın kafasıyla Kasımpaşa, skoru tayin edip İnan'ın liderliğindeligdeki 8. maçındaikinci galibiyetini aldı