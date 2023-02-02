Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 2.2.2023 19:00 Son Güncelleme: 2.2.2023 19:00

Son dakika haberi: Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki zorlu maçta, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Liderlik yarışından kopmak istemeyen iki takım da 3 puan için kozlarını paylaşıyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Valencia, Batshuayi

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

KANARYA'DA 2 EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunana Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

8 İSİM SINIRDA BULUNUYOR

Fenerbahçe'de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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