Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, kanat transferi için harekete geçti! Ola Brynhildsen, Dino Hotiç...
Giriş Tarihi: 2.2.2023 14:08

Trabzonspor, kanat transferi için harekete geçti! Ola Brynhildsen, Dino Hotiç...

Trabzonspor, kanat transferi için harekete geçti! Ola Brynhildsen, Dino Hotiç...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, ara transferi dönemi için harekete geçti. Kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'un listesinde 2 isim bulunuyor. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Yönetimi'nin gündeminde bir süredir sağ kanat transferi var. Bu doğrultuda Norveç ekibi Molde'de görev yapan Ola Brynhildsen ile görüşen Fırtına için 3 milyon Euro'luk bir teklif yapıldığı iddia edilmişti.

AVCI TRANSFERİ İSTİYOR
Spor x'in haberine göre Listedeki bir diğer aday da Dino Hotiç... Edin Visca'nın sakatlığı sonrasında mutlaka bu bölgeyi doldurmak isteyen bordo-Mavililer, Belçika'da Cercle Brugge adına mücadele eden Bosnalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Teknik ekibin yaptığı incelemeler sonrasında; transferine onay verilen 27 yaşındaki sağ kanat için önümüzdeki günlerde masaya oturulacak, detaylar konuşulacak.

2020 Ocak'ta, Maribor takımından 1.2 milyon Euro karşılığında transfer edilen Hotiç için bonuslarla birlikte 1.5 milyon Euro'ya yakın bir bütçe ayrılması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ise yıldız oyuncunun sadece sağ kanatta değil, orta alanın önünde de oynayabilmesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmesini istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

AK Parti'den 3600 göstergede kritik adım! Çalışmalar başladı: Başkan Erdoğan'a sunulacak
İş adamına korkunç tuzak! Karısının yaptığını öğrenince şoka uğradı
İstanbul Havalimanı için "Dünyanın en iyisidir" diyen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyada linç edildi
Son dakika! Başkan Erdoğan: Menderes'i astılar şimdi sloganını çalıyorlar
Babacan neyi deşifre etti?
‘Bay bay Kemal’ çok yakıştı...
Yediemin otoparkında büyük skandal! Araçlarını almaya gidince şok oldular
SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu "Ben Kemal geliyorum" demişti! CHP'li Tanrıkulu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Saçımız, başımızdaki sömürgeci
Bolu Dağı Tüneli’ndeki kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Acı haber geldi: İstanbul yolu kapandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, kanat transferi için harekete geçti! Ola Brynhildsen, Dino Hotiç...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA