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Giriş Tarihi: 3.2.2023 10:59 Son Güncelleme: 3.2.2023 11:39

Murat Sancak'tan Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! En azından eyyamcı...

İHA
Murat Sancak’tan Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! En azından eyyamcı...

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'ın genel anlamda iyi bir yönetim sergilediğini söyleyerek, "En azından eyyamcı değildi" dedi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'ın genel anlamda iyi bir yönetim sergilediğini söyleyerek, "En azından eyyamcı değildi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından hakem Ali Palabıyık, özellikle sarı-lacivertli camiada tepkilerin hedefi oldu.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da müsabakanın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Başkan Sancak, "Dün zevkli bir maç seyrettik. Yerde yatan, ama her iki tarafın da kaybettiği 2 puan var. Hakem genel anlamda iyiydi. En azından eyyamcı değildi. Kimine göre el, kimine göre gol, kimine göre ofsayt, kimine göre değil. Kimine göre ayak dışarıda kırmızı kart, kimine göre değil. Daha 45 puan var, rahat" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ AVRUPA'YA GİTMEK"
Cezalı olduğu için sustuğunu belirten Sancak, şunları kaydetti:
"Hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Ama bazıları var. Elini Türk futbolunun üzerinden çekmedikçe, birileri futbolu yönetmekten vazgeçmedikçe işimiz zor. Cezalıyım, susuyorum. Cezam 2 katına çarpılarak verilmesin diye. Bazıları Adana'yı sevmiyor, niye acaba?"

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Murat Sancak'tan Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! En azından eyyamcı...
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