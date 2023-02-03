Son dakika haberi: Ali Koç görüşme sonrası sessizliğini bozdu! "Ali Palabıyık bir daha stada giremez..."

"ALİ PALABIYIK BİR DAHA STADA GİREMEZ"

Ali Palabıyık, bir daha maç alır mı bilemem ancak o arkadaş kariyeri boyunca bizim yönetimimizde Kadıköy'e bir daha giremez. Kendisinin şaibeli pek çok maçı var. Yeni MHK'nın ataması değil bu. Eski MHK'nin ataması bu. Gider ayak bombayı bırakmıştır eski MHK. İnşallah yeni MHK elinden geldiğinde bu sıkıntıları giderecek çözümleri bulur. Ama tekrar ediyorum dün gece ofsaytımsı, penaltı pozisyonu olduğu dahil olduğu maçta Türk hakemlik müessesesinin iflas ettiğinin göstergesidir.

Koray Gençerler, nereden hatırlayacaksınız, 2 sene önce 8 maç yenilmemiştik, Pelkas'ın golü vardı Konyaspor'a, sonra bir yerden el diye pozisyon çıkardı ve iptal etti. Bu sene ilk yenildiğimiz maç yine Konyaspor. Valencia atıldı. Hakemin sırtık dönüktü. Bize göre atılmasını gerektirecek bir pozisyon yoktu. Ama Koray Gençerler attırdı.

VAR hakemi Koray Gençerler... Nereden hatırlıyorsunuz? Geçen sezon lider giderken Pelkas'ın olağanüstü golü vardı, Konyaspor'a attı. Bir yerden el kararı çıkardı iptal ettirdi. Fahiş hatalar, insanın olduğu yerde hata olur ama ne hikmetse bir takımın aleyhine bir takımın lehine işlemektedir.

Acilen, tez zamanda VAR seviyesinde en azından bu sezon yabancı hakem getirilmeli. Yunanistan, Suudi Arabistan yabancı hakem getiriyorsa, bizim neyimiz eksik.