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Giriş Tarihi: 3.2.2023 16:06

Trabzonspor’da Bakasetas Galatasaray derbisi öncesi dinlendirildi! Eren, Bartra ve Abdülkadir idmanda...

Trabzonspor’da Bakasetas Galatasaray derbisi öncesi dinlendirildi! Eren, Bartra ve Abdülkadir idmanda...

Trabzonspor, Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yapılan idmanla sürdürdü. Antalyaspor maçında sakatlanan ve rahatsızlanan oyunculardan Eren Elmalı, Abdülkadir Ömür ve Marc Bartra, antrenmanda çalışırken, Bakasetas ise Galatasaray maçı için dinlendirildi.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hafta sonu oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 10.30'da idman yapan bordo mavili ekip, dinamik ısınma, esneme ve 5'e 2 çalışma yaptı.

Şut çalışması ile tamamlanan antrenmanda, Galatasaray maçı için dinlendirilen Bakasetas yer almadı. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Bruno Peres idmanda yer almazken, Antalyaspor maçında sakatlık geçiren ve rahatsızlanan oyunculardan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Abdülkadir takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıkların yarın yapılacak antrenmanla tamamlayacak.

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Trabzonspor’da Bakasetas Galatasaray derbisi öncesi dinlendirildi! Eren, Bartra ve Abdülkadir idmanda...
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