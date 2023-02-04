Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda yönetim tarafından bir karar aldıklarını açıkladı. Ali Koç, kürsüde "Önümüzde iki yol var. Bu iki yolu size birazdan anlatacağım. Bu iki yolu oyladık dün yönetimde. Karar 11'e 3 çıktı. Bu kararı da açıklayacağım." dedi.