Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı!
Giriş Tarihi: 4.2.2023 12:56 Son Güncelleme: 4.2.2023 13:30

Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı!

Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı!

Son dakika haberleri: Adana Demirspor- Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarına devam eden Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda yönetim tarafından alınan bir kararı açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda yönetim tarafından bir karar aldıklarını açıkladı. Ali Koç, kürsüde "Önümüzde iki yol var. Bu iki yolu size birazdan anlatacağım. Bu iki yolu oyladık dün yönetimde. Karar 11'e 3 çıktı. Bu kararı da açıklayacağım." dedi.

İşte Ali Koç'un sözleri...

"Düşünsenize, bu maç malum rakibimizin olsaydı neler olmuştu? N'Diaye diye bir oyuncu var. Hakem bu oyuncuya olağanüstü bir tahammül gösterdiği için oyunu bitirmesi söz konusu bile olamayacak olan bu isim maçı kartsız tamamladı."

"Gol atıyoruz, bariz gol atıyoruz. Ümraniye maçında da... Ama yan hakem çat diye bayrağı kaldırıp ofsayt veriyor. Tereddütte bile değil."

"Belhanda zıplıyor, topa müdahalesi bile yok. Direkt olarak Samet'i düşürüyor. Daha pozisyon bitmeden hakem devam diyor. Burada yaşananlar bir hakem hatası değildir."

"Bu arkadaş herhalde emekli olduğunda 'Ben Jesus'u attım.' yazacak. Onun için yapıyor."

"Bir önceki federasyon, Türk futbol tarihine en çok zararı veren federasyondur. '8 Mart operasyonuna engel oldunuz, şimdi konuşuyorsunuz' diyorlar. Biz, güç kimin elindeyse onun istekleri doğrultusunda atamalar yapılacağı için bu işin karşısında durduk."

"En kısa zamanda, ivedilikle VAR'ı Türk hakemlerinden kurtarmalıyız. VAR hakemleri yabancı hakemlerde oluşmalıdır."

EN ÇOK OKUNANLAR

Adliye'deki milyonluk rüşvet şebekesine dava açıldı! Bin lira rüşvetle milyonluk vurgun
CHP ve İYİ Parti'de adaylık kavgası! Yarkadaş'tan "Bu nasıl ayıptır" çıkışı
CHP’li Çerçioğlu’na bir soruşturma daha! Hablemitoğlu suikastı nedeniyle tutuklanan Levent Göktaş’ın şirketine 4 ihale vermiş
Gökçeada Belediyesi'ndeki yolsuzlukta flaş gelişme! Ver ruhsatı al parayı!
AK Partili Numan Kurtulmuş masadaki son anketleri paylaştı: Açık ara birinci partiyiz
Cumhurbaşkanı açıkladı: "NATO’ya girmek istemiyoruz"
SON DAKİKA: Foreign Affairs'ten Başkan Erdoğan'a küstah tehdit, muhalefete yol haritası!
Çağrılmayan Kemal
ABD yeni operasyon peşinde
SON DAKİKA: AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı ve fırtına uyarısı! Günlerce sürecek...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA