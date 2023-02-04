Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda yönetim tarafından bir karar aldıklarını açıkladı. Ali Koç, kürsüde "Önümüzde iki yol var. Bu iki yolu size birazdan anlatacağım. Bu iki yolu oyladık dün yönetimde. Karar 11'e 3 çıktı. Bu kararı da açıklayacağım." dedi.
İşte Ali Koç'un sözleri...
"Düşünsenize, bu maç malum rakibimizin olsaydı neler olmuştu? N'Diaye diye bir oyuncu var. Hakem bu oyuncuya olağanüstü bir tahammül gösterdiği için oyunu bitirmesi söz konusu bile olamayacak olan bu isim maçı kartsız tamamladı."
"Gol atıyoruz, bariz gol atıyoruz. Ümraniye maçında da... Ama yan hakem çat diye bayrağı kaldırıp ofsayt veriyor. Tereddütte bile değil."
"Belhanda zıplıyor, topa müdahalesi bile yok. Direkt olarak Samet'i düşürüyor. Daha pozisyon bitmeden hakem devam diyor. Burada yaşananlar bir hakem hatası değildir."
"Bu arkadaş herhalde emekli olduğunda 'Ben Jesus'u attım.' yazacak. Onun için yapıyor."
"Bir önceki federasyon, Türk futbol tarihine en çok zararı veren federasyondur. '8 Mart operasyonuna engel oldunuz, şimdi konuşuyorsunuz' diyorlar. Biz, güç kimin elindeyse onun istekleri doğrultusunda atamalar yapılacağı için bu işin karşısında durduk."
"En kısa zamanda, ivedilikle VAR'ı Türk hakemlerinden kurtarmalıyız. VAR hakemleri yabancı hakemlerde oluşmalıdır."