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Giriş Tarihi: 4.2.2023 15:44 Son Güncelleme: 4.2.2023 15:51

Trabzonspor'da dev derbinin kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik...

Trabzonspor’da dev derbinin kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında önemli bir maça çıkacak. Maçı kazanarak zirve yarışından kopmak istemeyen Bordo-mavili ekibin, Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında önemli bir maça çıkacak. Maçı kazanarak zirve yarışından kopmak istemeyen Bordo-mavili ekibin, Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor'un açıklanan kadrosunda şu oyunculara yer verildi: "Uğurcan, Muhammed Taha, Hakan, Arif, Hugo, Bartra, Hüseyin, Denswil, Larsen, Gbamin, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Bakasetas, Yusuf, Trezeguet, Lahtimi, Naci, Umut, Djaniny, Gomez"

5 OYUNCU KADRODA YER ALMADI
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında dev derbi öncesi Trabzonspor'un kamp kadrosu belli olurken, Bruno Peres, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Edin Visca kadroda yer almadı.

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Trabzonspor'da dev derbinin kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik...
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