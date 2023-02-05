Al Nassr taraftarlarından Ronaldo’ya tepki: Bu Ronaldo bitik

Saha içinde performansı ile beklenenin uzağında kalan futbolcu için Suudi medyasında da sert ifadeler vardı. Oyuncunun eski günlerini arattığına vurgu yapılan haberlerin yanı sıra sosyal medyada da Ronaldo konuşuldu. "Ronaldo'yu arıyoruz", "Real Madrid'deki Ronaldo nerede?, "Bu Ronaldo bitik" yorumları dikkat çekti.