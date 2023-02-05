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Giriş Tarihi: 5.2.2023 10:59 Son Güncelleme: 5.2.2023 11:07

Al Nassr taraftarlarından Ronaldo'ya tepki: Bu Ronaldo bitik

SPOR SERVİSİ
Al Nassr taraftarlarından Ronaldo’ya tepki: Bu Ronaldo bitik

Cristiano Ronaldo, Al Nassr forması ile Al Fateh karşısında penaltıdan ilk gol sevincini yaşasa da performansı ile taraftarı mutlu edemedi.

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olarak herkesi şaşırtan Cristiano Ronaldo, taraftarın gözüne ise giremedi. Takımının Al Fateh ile oynadığı maçta önemli fırsatları harcarken 90. dakikada penaltı vuruşunda ağları bulmasına rağmen kimseyi memnun edemedi.

Saha içinde performansı ile beklenenin uzağında kalan futbolcu için Suudi medyasında da sert ifadeler vardı. Oyuncunun eski günlerini arattığına vurgu yapılan haberlerin yanı sıra sosyal medyada da Ronaldo konuşuldu. "Ronaldo'yu arıyoruz", "Real Madrid'deki Ronaldo nerede?, "Bu Ronaldo bitik" yorumları dikkat çekti.

VELİAHTA 8 YILLIK İMZA!
Bu arada Manchester United, yollarını ayırdığı Cristiano Ronaldo'nun veliahtı olarak gösterilen Alejandro Garnacho ile rekor kırmaya hazırlanıyor. AS'ın haberine göre; 18 yaşındaki Arjantinli yıldızla görüşmesini sürdüren Kırmızı Şeytanlar, kulüp tarihinin en uzun süreli sözleşmesini imzalayacak. İki sezon önce Atletico Madrid'in genç takımından transfer edilen sol kanat oyuncusu ile 8 yıllık imza atılacağı öğrenildi.

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Al Nassr taraftarlarından Ronaldo'ya tepki: Bu Ronaldo bitik
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