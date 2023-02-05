İstanbulspor’a Kosovalı ön libero

Süper Lig'de ateş hattından kurtulmaya çalışan İstanbulspor, Kosovalı futbolcu FlorianLoshaj ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Polonya ekibi Cracovia ile 16 resmi maça çıkarken, 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Sarı-siyahlılar, sözleşmesini feshederek imza atan ön libero için bonservis bedeli ödemedi.
Es-Es 48 saatte12 transfer yaptı
TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, 7 dönemdir devam eden transfer yasağını kaldırınca 48 saatte 12 transfer gerçekleştirdi. Furkan Korkut, Mehmet Taşçı, Ömerİnan, İsmet Kavuştu, Mustafa Çağlayan,Berke Kılıç, Tufan Kelleci, Hamza Ok,Serdar Dursun, Barış Memiş, İsmailHaktan Odabaşı ve Ayberk Altan imza atan oyuncular olarak açıklandı.
Davis Kupası DünyaGrubu 1'e yükseldik
A Milli Erkek Tenis Takımı, Slovenya'ya üstünlük kurarak Davis Kupası Dünya Grubu 1'e yükseldi. ENKA Spor Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı turnuvanın ikinci ve son gününde rakibiyle 3'ü teklerde ve 1'i çiftlerde olmak üzere oynadığı 4 müsabakayı da kazanıp skoru 4-0 geçirdive Dünya Grubu 1'e yükselmeyi başardı.
Danışmaz, Fransa'dakürsünün zirvesinde
Milli atlet Tuğba Danışmaz, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Salon Yarışmaları'nda kürsünün zirvesine çıkarak bir kez daha gururlandırdı. Miramas kentinde yapılan organizasyonda üç adımatlama branşında sahneye çıkanDanışmaz, 13.83'lük derecesiyle birincioldu. 60 metre engelde Mikdat Sevler 7.80 ile ikinci, Şevval Ayaz B grubunda 8.34 ile ikinci, 60 metrede mücadele eden Ertan Özkan ise 6.68 derecesi üçüncü sırayı aldı.