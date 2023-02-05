İstanbulspor’a Kosovalı ön libero

Süper Lig'de ateş hattından kurtulmaya çalışan İstanbulspor, Kosovalı futbolcu26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Polonya ekibi Cracovia ile 16 resmi maça çıkarken, 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Sarı-siyahlılar, sözleşmesini feshederek imza atan ön libero için bonservis bedeli ödemedi.TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, 7 dönemdir devam eden transfer yasağını kaldırınca 48 saatte 12 transfer gerçekleştirdi.imza atan oyuncular olarak açıklandı.A Milli Erkek Tenis Takımı, Slovenya'ya üstünlük kurarak Davis Kupası Dünya Grubu 1'e yükseldi. ENKA Spor Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı turnuvanın ikinci ve son gününde rakibiyle 3'ü teklerde ve 1'i çiftlerde olmak üzere oynadığı 4 müsabakayı da kazanıpMilli atlet Tuğba Danışmaz, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Salon Yarışmaları'nda kürsünün zirvesine çıkarak bir kez daha gururlandırdı. Miramas kentinde yapılan organizasyonda60 metre engelde Mikdat Sevler 7.80 ile ikinci, Şevval Ayaz B grubunda 8.34 ile ikinci, 60 metrede mücadele eden Ertan Özkan ise 6.68 derecesi üçüncü sırayı aldı.