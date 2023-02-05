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Giriş Tarihi: 5.2.2023

İstanbulspor’a Kosovalı ön libero

İstanbulspor’a Kosovalı ön libero
Süper Lig'de ateş hattından kurtulmaya çalışan İstanbulspor, Kosovalı futbolcu Florian Loshaj ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Polonya ekibi Cracovia ile 16 resmi maça çıkarken, 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Sarı-siyahlılar, sözleşmesini feshederek imza atan ön libero için bonservis bedeli ödemedi.

Es-Es 48 saatte 12 transfer yaptı
TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, 7 dönemdir devam eden transfer yasağını kaldırınca 48 saatte 12 transfer gerçekleştirdi. Furkan Korkut, Mehmet Taşçı, Ömer İnan, İsmet Kavuştu, Mustafa Çağlayan, Berke Kılıç, Tufan Kelleci, Hamza Ok, Serdar Dursun, Barış Memiş, İsmail Haktan Odabaşı ve Ayberk Altan imza atan oyuncular olarak açıklandı.

Davis Kupası Dünya Grubu 1'e yükseldik
A Milli Erkek Tenis Takımı, Slovenya'ya üstünlük kurarak Davis Kupası Dünya Grubu 1'e yükseldi. ENKA Spor Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı turnuvanın ikinci ve son gününde rakibiyle 3'ü teklerde ve 1'i çiftlerde olmak üzere oynadığı 4 müsabakayı da kazanıp skoru 4-0 geçirdi ve Dünya Grubu 1'e yükselmeyi başardı.

Danışmaz, Fransa'da kürsünün zirvesinde
Milli atlet Tuğba Danışmaz, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Salon Yarışmaları'nda kürsünün zirvesine çıkarak bir kez daha gururlandırdı. Miramas kentinde yapılan organizasyonda üç adım atlama branşında sahneye çıkan Danışmaz, 13.83'lük derecesiyle birinci oldu. 60 metre engelde Mikdat Sevler 7.80 ile ikinci, Şevval Ayaz B grubunda 8.34 ile ikinci, 60 metrede mücadele eden Ertan Özkan ise 6.68 derecesi üçüncü sırayı aldı.

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İstanbulspor’a Kosovalı ön libero
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