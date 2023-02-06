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Giriş Tarihi: 6.2.2023 09:50

Deplasman fobisi Trabzonspor'u şampiyonluk yarışından uzaklaştırdı!

İHA
Deplasman fobisi Trabzonspor’u şampiyonluk yarışından uzaklaştırdı!

Spor Toto Süper Lig'de, deplasman fobisi yaşayan Trabzonspor, şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Dış sahada mağlubiyet sayısını 6'ya çıkaran bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı son 4 maçını kazanamadı.

Spor Toto Süper Lig'de, deplasman fobisi yaşayan Trabzonspor, şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Dış sahada mağlubiyet sayısını 6'ya çıkaran bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı son 4 maçını kazanamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 16'ya çıkardı.

Şampiyonluk yarışında önemli bir yara alan Karadeniz ekibi, bu sezon deplasmanda kazanmakta güçlük çekiyor. Dış sahadaki mağlubiyet sayısını 6'ya çıkaran bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı son 4 maçı kazanamadı.

DEPLASMANDA 22 PUAN KAYBETTİ
Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Attığı 15 gole karşılık ise kalesinde 25 gol gördü. Deplasmanda 11 puan toplayan bordo-mavililer dış saha sıralamasında alt sıralarda yer aldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON LİDERDİ
Bu sezon deplasman fobisi yaşayan Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon söz konusu haftalarda dış sahada oynadığı maçlarda lider konumunda yer aldı. Bordo-mavililer, oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Attığı 20 gole karşılık ise kalesinde 9 gol gördü. 26 puan ile dış saha sıralamasında ilk sırada yer almıştı.

ELDE ETTİĞİ 38 PUANIN 27'SİNİ EVİNDE KAZANDI
Trabzonspor, bu sezon elde ettiği 38 puan 27'sini taraftarı önünde oynadığı maçlarda elde elde etti. Evinde huzur bulan bordo-mavililer dış sahada ise adeta kabus yaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon deplasmandaki son galibiyetini 8. haftada Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek elde eden Trabzonspor, 129 gündür deplasmanda galibiyet alamıyor.

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Deplasman fobisi Trabzonspor'u şampiyonluk yarışından uzaklaştırdı!
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