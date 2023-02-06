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Giriş Tarihi: 6.2.2023 08:16

La Liga'da lider Barcelona farklı kazandı!

AA
La Liga’da lider Barcelona farklı kazandı!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 3-0 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 3-0 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Barcelona'nın galibiyet golleri ikinci yarıda geldi.

Katalan ekibinde Jordi Alba (Dk. 58), Gavi (Dk. 70) ve Raphinha (Dk. 79) gollere imza atan isimler oldu.

Ligde şampiyonluk yarışı verdiği Real Madrid'in Mallorca deplasmanında mağlup olmasını iyi değerlendiren Barcelona puanını 53'e çıkararak ezeli rakibiyle arasındaki farkı 8'e çıkardı.

Sevilla ise 21 puanla 16. sırada kaldı.

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La Liga'da lider Barcelona farklı kazandı!
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