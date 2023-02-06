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Giriş Tarihi: 6.2.2023 16:32 Son Güncelleme: 6.2.2023 16:34

Yıldız oyunculardan deprem sonrası Türkiye paylaşımı! Riyad Mahrez, Alex de Souza...

Yıldız oyunculardan deprem sonrası Türkiye paylaşımı! Riyad Mahrez, Alex de Souza...

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra birçok yıldız oyuncu paylaşımlarda bulunarak Türkiye'ye başsağlığı mesajı yayınladı. Paylaşım yapan oyuncular arasında bir dönem Süper Lig'te forma giyen oyuncular da yer alırken, Felipe Melo, "Geçmiş olsun ikinci vatanım Türkiye. Kalbim, dualarım sizinle." ifadelerini kullandı. İşte diğer paylaşım yapan oyuncular ve mesajları...

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra birçok yıldız oyuncu, önemli paylaşımlarda bulunarak Türkiye'ye başsağlığı mesajı yayınladı. Paylaşım yapan oyuncular arasında bir dönem Süper Lig'te forma giyen oyuncular da yer alırken, Felipe Melo, "Geçmiş olsun ikinci vatanım Türkiye. Kalbim, dualarım sizinle." ifadelerini kullandı. İşte diğer paylaşım yapan oyuncular ve mesajları...

WESLEY SNEİJDER:
"Geçmiş olsun Türkiye. Dualarım sizlerle."

ALEX DE SOUZA:
"Geçmiş olsun Türkiye. Yaşanan deprem dolayısıyla ortaya çıkan tüm acıyı sizinle paylaşıyor, vefat edenlere başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."

FELİPE MELO:
"Geçmiş olsun ikinci vatanım Türkiye. Kalbim, dualarım sizinle."

LUKA MODRİC:
Turkey and Syria

RİYAD MAHREZ:

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Yıldız oyunculardan deprem sonrası Türkiye paylaşımı! Riyad Mahrez, Alex de Souza...
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