Yıldız oyunculardan deprem sonrası Türkiye paylaşımı! Riyad Mahrez, Alex de Souza...

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra birçok yıldız oyuncu, önemli paylaşımlarda bulunarak Türkiye'ye başsağlığı mesajı yayınladı. Paylaşım yapan oyuncular arasında bir dönem Süper Lig'te forma giyen oyuncular da yer alırken, Felipe Melo, "Geçmiş olsun ikinci vatanım Türkiye. Kalbim, dualarım sizinle." ifadelerini kullandı. İşte diğer paylaşım yapan oyuncular ve mesajları...