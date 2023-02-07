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Giriş Tarihi: 7.2.2023 13:57

Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekip tahliye edildi

DHA
Hatayspor’da futbolcular ve teknik ekip tahliye edildi

Süper Lig ekibi Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekibin tahliyesi sağlandı. Yıkıcı depremin ardından açıklama yapan Hatayspor futbolcusu Kerim Alıcı, "Takım halinde Hatay'dan Adana'ya geldik. Uçağımız birazdan kalkacak. Ailelerimizin yanına gidiyoruz" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde Hataysporlu Christian Atsu ve bordo-beyazlı ekibin sportif direktörü Taner Savut, enkaz altında kalmıştı. Sabah saatlerinde Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarılıp tedavisine başlanırken sportif direktör Taner Savut için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ADANA'YA GEÇİŞLERİ SAĞLANDI

Yaşanan gelişmelerin üzerine dün teknik direktör Volkan Demirel, takımı Hatayspor tesislerinde bir araya topladı. Sürekli yardım çağrılarını yineleyen Volkan Demirel önderliğinde Hatayspor oyuncuları ve teknik ekibin Adana'ya geçmeleri sağlandı. Bordo-beyazlılar, Adana'dan kalkan özel uçakla ailelerine ulaşacak.

DHA'ya Kerim Alıcı, "Takım halinde Hatay'dan Adana'ya geldik. Uçağımız birazdan kalkacak. Ailelerimizin yanına gidiyoruz" dedi.

ALTAY BAYINDIR: ÇOK ZOR BİR DURUMUN İÇERİSİNDEYİZ

Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ili kapsayan deprem sonrasında başlatılan yardım kampanyalarına ülkemizden birçok vatandaş destek sağlıyor. AFAD ihtiyaç listesinde bulunan; ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, gıda kolisi, kuru gıda, hijyen seti, kadın hijyen seti, temiz kıyafet, temiz bebek kıyafeti, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, atkı, bere, eldiven gibi malzemeler, Fenerbahçe Stadı'nda da toplanarak AFAD ile koordineli bir şekilde TIR'larla yardım bölgelerine naklediliyor.

Fenerbahçe'de kaptan Altay Bayındır, Ülker Stadyumu'na giderek Afet Bölgesi Yardım Kampanyasına destek oldu. Sarı-lacivertli camiaya ve tüm vatandaşlara yardım çağrısında bulunan Altay Bayındır, "Çok üzgünüz. Çok acı bir durumla karşı karşıyayız. Çok kötü bir sabaha uyandık. Kamptaydık, bu akşam maçımız vardı, ertelendi. Volkan ağabeyin videosunu izledim, kendimi çok kötü hissettim. O duyguları yaşayan anlar. Bizler dışarıdan takip ediyoruz haberleri. Tanıdığımız insanlar var orada, göçük altından çıkanlar oldu. Çok zor bir durumun içerisindeyiz. Böyle durumlarda ülke olarak, millet olarak birlikte olmamız gerekiyor. Gerekli paylaşımları da sosyal medya üzerinden camiamız yaptı. Yardımlar toplanıyor. Ufak bir yardımımız da olsa mutlu edici. O yüzden tüm camiamızı buraya davet ediyoruz. Yapacağımız yardımlar çok önemli çünkü depremin yanı sıra soğuk hava da var. Dışarıda kalan halkımız soğuk havayla da mücadele ediyor. Bizler de elimizden geleni yapacağız. Ne gerekiyorsa. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

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Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekip tahliye edildi
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