İzmir kulüpleri depremzedeler için seferber oldu

Kulüpler ve taraftarlar, yaralanan ve mağdur olan binlerce vatandaşımız için yardım kampanyası başlattı. Dün sabah başlatılan yardım kampanyalarında deprem bölgelerine gıda, içecek, kıyafet, ısıtıcı, bebek ve hasta bezi, elektrik malzemeleri, battaniye, ayakkabı gibi birçok malzeme gönderildi.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadı'nda yüzlerce taraftar hazırladıkları kolileri vatandaşlarımıza göndermeye başladı. Şu ana kadar deprem bölgesine 1 tır malzemenin yollandığı ifade edildi.

Göztepeli taraftar Simge Yılmaz Bağcı, gönüllerin çok hummalı bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi. Öncelikle vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılandığı bilgisini veren Simge Yılmaz Bağcı, "Herkes taşın altına elini koymaşa çalışıyor. Taraftarlarımız ve sivillerimiz aldıkları ihtiyaç malzemelerini stada getiriyor. Burada koliler halinde ihtiyaç malzemeleri insanlarımıza iletiliyor. Kuru gıda, battaniye, bebek ve haste bezleri en temel ihtiyaçlar" dedi. Göztepe Spor Kulübü de lisanslı ürün mağazalarında bulunan kışlık tüm ürünleri depremzelere ulaştırmak için çalışma başlattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle Göz-Göz Mağazaları depomuzda bulunan kış koşullarına uygun tüm ürünler kulübümüz tarafından ilgili kamu kurumlarıyla ve taraftarımızla koordine edilerek deprem bölgesine ulaştırılacaktır" denildi.

Karşıyaka'da da taraftarlar vatandaşlar için seferber oldu. Yaşanan deprem felaketinin ardından Karşıyaka Belediyesi'nin organizasyonuyla Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda toplanan Karşıyakalı taraftarlar ve gönüllüler, yardım malzemelerini depremzeledelere göndermeye başladı. Yüzlerce koli hazırlayan gönüllülerin şu ana kadar 7 kamyonu deprem bölgesine yolladığı açıklandı. Karşıyakalı taraftartar Yekta Esat Doğan, deprem sonrası herkesin çok yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Gönüllülerimiz ilk andan itibaren ihtiyaç sahiplerine gereken malzemeleri temin etti. Gıdadan kıyafete, uzatma kablolarından şarj aletlerine kadar, her şeyi temin etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altay'ın taraftarları da deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızı unutmadı. 1914 Altay Taraftarlar Derneği'nde toplanan siyah-beyazlılar Alsancak'taki binayı yardım noktasına dönüştürdü. Yüzlerce malzemeyi derneğe getiren Altaylılar, sosyal medya hesaplarından destek çağrısında bulundu. Altınordu Kulübü de bir açıklama yayınlayarak depremzedelere iletilmek üzere Sait Altınordu Tesisleri'nde yardım toplama merkezi kurulduğunu duyurdu. Altınordulu yetkililer eldiven, bere, mont, çorap, ayakkabı, polar, battaniye, uyku tulumu, bebek maması, el feneri, kalem pil vb ürünlerin tesislere getirilmesi çağrısını yaptı.

EGE'DEN BÜYÜK SEFERBERLİK

Ege'deki bütün spor kulüpleri ve taraftarları, ülkemizi yasa boğan deprem felaketi sonrası seferber oldu. Denizlispor, Nazilli Belediyespor, Balıkesirspor, Efeler 09, Ayvalıkgücü gibi birçok kulüp ve taraftarları, deprem felaketini yaşayan illerimize ulaştırılmak için yardım toplamaya başladı.