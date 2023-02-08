Göztepe taraftarı depremzedeler için tek yürek oldu!

Taraftarlar ilk günden bu yana Gürsel Aksel Stadı'nda oluşturulan yardım toplama noktalarına akın etti. Yardım malzemesi dolu TIR'lar ve otobüsler her gün deprem bölgelerine gönderiliyor. Her sabah saat 10.00'da başlayan malzeme kabul işlemleri gece yarılarına kadar devam ediyor. Gönüllü taraftarlar ve sivil vatandaşlar depremzedelere yardım gönderebilmek için adeta seferber oldu.

Göztepe yönetimi, futbolcular ve amatör branş oyuncuları da yardım kampanyalarına büyük destek sağladı. Göztepe'nin eski başkanı ve mevcut yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadı'na gelerek İzmirlileri yardım toplama merkezine davet etti.

Takım kaptanları Yasin Öztekin, Atınç Nukan ve İsmail Köybaşı da melzemeleri toplayıp kolileyen taraftarlara yardım etti. Hentbol takımının kaptanı Doğancan Ağır ve oyuncu Batuhan Bunyak ile kadın voleybol takımının kaptanı Nazlı Alkan da taraftarlara destek çağrısında bulundu.

SOUTHAMPTON'DAN MESAJ GELDİ

Göz-Göz Mağazaları'ndan ise deprem bölgesinde yer alan mağdur vatandaşlarımıza kışlık kıyafetler gönderilmeye başlandı. Kulüp, stoğundaki tüm kışlık kıyafetleri depremzedelere ayırdı. Göztepe resmi kulüp hesaplarından ise sürekli olarak malzeme desteği, kan bağışı ve para bağışı yapılaracak resmi hesapların duyurusu yayınlandı. Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin yönettiği İngiltere Premier Lig temsilcisi FC Southampton da Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

ANKERSEN DEVREYE GİRECEK

İngiliz kulübü, "Kalbimiz Türkiye ile halk ile birlikte" mesajını attı. Mehmet Sepil ayrıca kendi yönettiği şirketin depremden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon TL bağış yaptığını, holding çalışanlarının da 1 aylık maaşlarını bağışladığını duyurdu. Sepil'in Göztepe Başkanı, Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'le de bir görüşme yapacağı, Ankersen'in de deprem bölgesine yardım ve destek göndermeye hazır olduğu ifade edildi.

GÖZTEPE TARAFTARI HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş'ta depreme yakalanan bir Göztepe taraftarı ise hayatını kaybetti. Kaldığı otelin yıkılması sonucu enkaz altında kalan Mehmet Kalaycı adındaki taraftar kurtarılamadı. Kulüpten ise taziye mesajı yayınlandı. Mesajda, "Taraftarımız Mehmet Kalaycı'nın deprem felaketinde vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.