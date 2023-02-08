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Giriş Tarihi: 8.2.2023 11:58

Tarık Çamdal, vatandaşları Gürsel Aksel’e davet etti

İHA
Tarık Çamdal, vatandaşları Gürsel Aksel’e davet etti

Göztepeli futbolcu Tarık Çamdal, depremzedelere yardım için vatandaşları Gürsel Aksel Stadyumu'nda bulunan deprem yardım toplama merkezine davet etti.

Göztepeli futbolcu Tarık Çamdal, depremzedelere yardım için vatandaşları Gürsel Aksel Stadyumu'nda bulunan deprem yardım toplama merkezine davet etti.

Göztepe, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara yardımlarını sürdürmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, dün gece 5 yardım otobüsü afet bölgesine gitmek üzere yola çıkardı. Bugün sabah saatlerinde de Göztepeli futbolcu Tarık Çamdal, İzmir ekibinin sosyal medya hesabından bir açıklama gerçekleştirdi.

İzmir halkını Gürsel Aksel Stadyumu'nda bulunan deprem yardım toplama merkezine davet eden Çamdal, "Göztepe Spor Kulübü olarak, hem çalışanlar hem futbolcular, şu anda stadyumdayız ve elimizden gelen bütün yardımları yapmaya çalışıyoruz.

Biz İzmir halkımızı da Gürsel Aksel Stadyumu'nun Batı girişine bekliyoruz. Elinizden gelen ne yardım olursa olsun burada toplanacak ve afet bölgesine gönderilecek. Şu anda birlik olma zamanı biz çok güçlüyüz ve mutlu haberleri bekliyoruz. Biz çok güçlüyüz" dedi.

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Tarık Çamdal, vatandaşları Gürsel Aksel’e davet etti
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