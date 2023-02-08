Yıldızlardan formalı destek

İtalyan kulüplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu ve Portekizli yıldızın, Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Merih ayrıca, Ronaldo'nun imzalı formasının açık artırma usulüyle satışa çıkarıldığını ve24 yaşındaki oyuncu, Juventus'un İtalyan stoperi Bonucci ile de görüştüğünü belirtirken, "Türkiye'nin, insanımızın yanında olduğunu söyledi. Bir imzalı Juventus forması da kendisinin bağışladığını söyledi" ifadelerini kullandı. Roma'nın Arjantinli yıldızı Dybala ile de konuştuğunu ekleyerek,Kendisi de bir forma göndererek açık artırmayla bağışta bulunulmasını rica etti" dedi.