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Giriş Tarihi: 8.2.2023

Yıldızlardan formalı destek

Yıldızlardan formalı destek

Milli futbolcumuz Merih Demiral; Ronaldo, Bonucci ve Dybala ile görüştüğünü belirterek, üç oyuncunun da imzalı formalarının depremzedeler için açık artırmada satılacağını duyurdu

İtalyan kulüplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu ve Portekizli yıldızın, Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Merih ayrıca, Ronaldo'nun imzalı formasının açık artırma usulüyle satışa çıkarıldığını ve elde edilecek gelirin tamamının deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacağını duyurdu. 24 yaşındaki oyuncu, Juventus'un İtalyan stoperi Bonucci ile de görüştüğünü belirtirken, "Türkiye'nin, insanımızın yanında olduğunu söyledi. Bir imzalı Juventus forması da kendisinin bağışladığını söyledi" ifadelerini kullandı. Roma'nın Arjantinli yıldızı Dybala ile de konuştuğunu ekleyerek, "Arjantin halkı adına duyduğu üzüntüyü ileterek yanımızda olduğunu söyledi. Kendisi de bir forma göndererek açık artırmayla bağışta bulunulmasını rica etti" dedi.

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