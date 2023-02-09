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Giriş Tarihi: 9.2.2023 09:17

Fenerbahçe, Hakim Ziyech transferinde ısrarcı! Yönetim...

Samet YÜKSEL
Fenerbahçe, Hakim Ziyech transferinde ısrarcı! Yönetim...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Zirve yarışından kopmak istemeyen Sarı-lacivertli ekip, ilk olarak Samet Akaydın'ı ardından Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katmıştı. Hakim Ziyech'i kadrosuna katarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak isteyen Kanarya, Hakim Ziyech’te sonuç alamadı. Yönetim, Faslı kanat oyuncusunun transferini yaz dönemine bıraktı.

Fenerbahçe, 10 gün daha uzatılan devre arası transfer döneminde üç oyuncuyu renklerine bağladı. Samet Akaydın, Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un ısrarla istediği kanat oyuncusunu ise sezon sonuna bıraktı.

Hakim Ziyech ile ilgili girişimler istenildiği gibi sonuçlanmazken yönetimin yaz transfer döneminde 29 yaşındaki Faslı futbolcu için tekrar Chelsea ile masaya oturacağı öğrenildi.

Bu arada Fenerbahçe'nin sol beke aldığı Oosterwolde, bu mevkiide görev yapan Lincoln'ü de rahatlattı. Takım ile birlikte çalışmalarına devam eden Oosterwolde'nin ilk 11'deki yerini almasıyla birlikte Lincoln de gerçek mevkii olan orta sahaya dönüş yapacak.

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Fenerbahçe, Hakim Ziyech transferinde ısrarcı! Yönetim...
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