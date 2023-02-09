Fenerbahçe, Hakim Ziyech transferinde ısrarcı! Yönetim...

Fenerbahçe, 10 gün daha uzatılan devre arası transfer döneminde üç oyuncuyu renklerine bağladı. Samet Akaydın, Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un ısrarla istediği kanat oyuncusunu ise sezon sonuna bıraktı.

Hakim Ziyech ile ilgili girişimler istenildiği gibi sonuçlanmazken yönetimin yaz transfer döneminde 29 yaşındaki Faslı futbolcu için tekrar Chelsea ile masaya oturacağı öğrenildi.

Bu arada Fenerbahçe'nin sol beke aldığı Oosterwolde, bu mevkiide görev yapan Lincoln'ü de rahatlattı. Takım ile birlikte çalışmalarına devam eden Oosterwolde'nin ilk 11'deki yerini almasıyla birlikte Lincoln de gerçek mevkii olan orta sahaya dönüş yapacak.