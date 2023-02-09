Onur Bulut kimdir? Beşiktaş’ın yeni transferi Onur Bulut kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş, Kayserispor'lu orta saha oyuncusu Onur Bulut'u transfer ettiğini duyurdu. Son dakika Beşiktaş transfer haberinin ardından futbolcuya ilişkin detayları merak edenler Onur Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.

ONUR BULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Onur Bulut biyografisi ve tüm bilgiler şöyle;