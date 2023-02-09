Onur Bulut kimdir? Beşiktaş’ın yeni transferi Onur Bulut kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş, Kayserispor'lu orta saha oyuncusu Onur Bulut'u transfer ettiğini duyurdu. Son dakika Beşiktaş transfer haberinin ardından futbolcuya ilişkin detayları merak edenler Onur Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.
Onur Bulut biyografisi ve tüm bilgiler şöyle;
Onur Bulut (d. 16 Nisan 1994, Almanya), orta saha pozisyonunda görev yapan Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beșiktaș'ta oynamaktadır.
Profesyonel kariyerine 2011 yılında VfL Bochum II kulübünde başladı ve VfL Bochum futbola devam etti.
Daha sonra sırasıyla VfL Bochum, SC Freiburg, Eintracht Braunschweig ve Alanyaspor kulüplerinde oynadı.
8 Şubat 2023 tarihinde Süper Lig takımı Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer oldu Beşiktaş, Kayserispor'dan Onur Bulut ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıkalamada, "Profesyonel Futbolcu Onur Bulut'un Transfer Süreci Tamamlandı Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.
Tam adı: Onur Bulut
Doğum tarihi: 16 Nisan 1994 (28 yaşında)
Doğum yeri: Werdohl, Almanya
Boyu: 1,81 m (5 ft 11 1⁄2 in)
Mevkii: Sağ bek