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Giriş Tarihi: 9.2.2023 23:40 Son Güncelleme: 9.2.2023 23:40

Onur Bulut kimdir? Beşiktaş’ın yeni transferi Onur Bulut kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Onur Bulut kimdir? Beşiktaş’ın yeni transferi Onur Bulut kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Onur Bulut’u renklerine bağladığını açıkladı. Orta saha mevkisinde görev yapan ve profesyonel futbol kariyerine VfL Bochum II kulübünde başlayan milli oyuncunun siyah-beyazlı ekibe transferi sonrasında hakkındaki bilgiler merak edilerek Onur Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte Onur Bulut biyografisi ve tüm detaylar.

Beşiktaş, Kayserispor'lu orta saha oyuncusu Onur Bulut'u transfer ettiğini duyurdu. Son dakika Beşiktaş transfer haberinin ardından futbolcuya ilişkin detayları merak edenler Onur Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.

ONUR BULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Onur Bulut biyografisi ve tüm bilgiler şöyle;



Onur Bulut (d. 16 Nisan 1994, Almanya), orta saha pozisyonunda görev yapan Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beșiktaș'ta oynamaktadır.

ONUR BULUT KULÜP KARİYERİ

VFL BOCHUM

Profesyonel kariyerine 2011 yılında VfL Bochum II kulübünde başladı ve VfL Bochum futbola devam etti.

Daha sonra sırasıyla VfL Bochum, SC Freiburg, Eintracht Braunschweig ve Alanyaspor kulüplerinde oynadı.



BEŞİKTAŞ

8 Şubat 2023 tarihinde Süper Lig takımı Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer oldu Beşiktaş, Kayserispor'dan Onur Bulut ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıkalamada, "Profesyonel Futbolcu Onur Bulut'un Transfer Süreci Tamamlandı Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

Tam adı: Onur Bulut

Doğum tarihi: 16 Nisan 1994 (28 yaşında)

Doğum yeri: Werdohl, Almanya

Boyu: 1,81 m (5 ft 11 1⁄2 in)

Mevkii: Sağ bek

ONUR BULUT'UN FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

  • 2011-2015 - VfL Bochum II
  • 2012-2016 - VfL Bochum
  • 2016-2018 - SC Freiburg
  • 2018-2019 - Eintracht Braunschweig
  • 2019-2021 - Alanyaspor
  • 2020-2021 → Çaykur Rizespor (kiralık)
  • 2021- Kayserispor
  • 2023- Beşiktaş

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Onur Bulut kimdir? Beşiktaş’ın yeni transferi Onur Bulut kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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