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Giriş Tarihi: 10.2.2023 14:24

Fenerbahçe'nin yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor

Fenerbahçe’nin yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor

Fenerbahçe'nin depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemeleri topladığı yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemeleri topladığı yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.

Fenerbahçe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeyi sürdürüyor. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yardım tırlarımız afet bölgesine ulaşmaya devam ediyor. Az çok demeden herkesi yardım kampanyamıza desteğe davet ediyoruz" denildi.

Sarı-lacivertliler, dün akşam 28. yardım tırının yola çıktığını belirtmişti.

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Fenerbahçe'nin yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor
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