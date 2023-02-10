Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe, deprem bölgesine 2 yardım tırı daha gönderdi
Giriş Tarihi: 10.2.2023 14:29

Göztepe, deprem bölgesine 2 yardım tırı daha gönderdi

AA
Göztepe, deprem bölgesine 2 yardım tırı daha gönderdi

Göztepe Spor Kulübü, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personellerinin destekleriyle alınan gıda malzemelerini 2 tırla deprem bölgesine gönderdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın yaşandığı 10 ildeki depremzedeler için spor kulüplerinin yardım kampanyaları devam ediyor.

Göztepe Spor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelinin nakdi ve ayni bağışlarıyla alınan gıda malzemelerinin 2 tırla yola çıktığı ifade edildi.

Gürsel Aksel Stadı'nda oluşturulan merkezde bağışların toplandığının aktarıldığı açıklamada, kulübün resmi ürün mağazası Gözgöz'ün deposundaki kışlık ürünlerin de depremzedelere gönderildiği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Ankara’da deprem! Çevre illerde de hissedildi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı büyük artış! İşte deprem bölgesinde son durum
AFAD'dan asrın felaketine ilişkin ön rapor: Deprem Tehlike Haritası'na dikkat çekildi
Beşiktaş'a Onur Bulut transferinde şok! 1 milyon Euro'ya...
SON DAKİKA: Bakan Kurum açıkladı: Hasar tespit sitesi devrede!
Erzincan depreminde 187 saat sonra enkazdan sağ çıkmıştı: Beni hatırlayıp, umutlu olsunlar
Son dakika haberi: 87 saat enkaz altında kalan Kadir, Mauro Icardi'den imzalı forma istedi! Yıldız futbolcu çağrıya yanıt verdi...
Başkan Erdoğan: Halkımız hiç endişe etmesin
Son dakika: Bakan Özer'den LGS ve YKS açıklaması!
Küresel şirketlerin ‘deprem’ sessizliği büyük tepki topladı: Apar topar açıklama yayınladılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe, deprem bölgesine 2 yardım tırı daha gönderdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA