Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Messi’nin formasından elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak
Giriş Tarihi: 10.2.2023 15:17 Son Güncelleme: 10.2.2023 15:22

Messi’nin formasından elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak

Messi’nin formasından elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak

Milli futbolcu Merih Demiral, Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de top koşturan Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin imzalı formasının açık artırma usulü satılıp, elde edilen gelirin de depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Milli futbolcu Merih Demiral, Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de top koşturan Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin imzalı formasının açık artırma usulü satılıp, elde edilen gelirin de depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Daha önce birçok dünyaca ünlü futbolcunun formasını açık artırma ile satarak gelirini depremzedelere bağışlayan milli oyuncu Merih Demiral, sosyal medya hesabından Lionel Messi'nin de imzalı formasının satılacağını duyurdu. Açık arttırma sonucu satıştan elde edilen gelir yine deprem bölgesine gönderilecek.

Merih, ayrıca Messi ile iletişime geçerek durumu kendisine anlatan Hakan Çalhanoğlu ile Gianluigi Donnarumma'ya da teşekkür etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Ankara’da deprem! Çevre illerde de hissedildi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı büyük artış! İşte deprem bölgesinde son durum
AFAD'dan asrın felaketine ilişkin ön rapor: Deprem Tehlike Haritası'na dikkat çekildi
Beşiktaş'a Onur Bulut transferinde şok! 1 milyon Euro'ya...
Küresel şirketlerin ‘deprem’ sessizliği büyük tepki topladı: Apar topar açıklama yayınladılar
SON DAKİKA: Bakan Kurum açıkladı: Hasar tespit sitesi devrede!
Son dakika haberi: 87 saat enkaz altında kalan Kadir, Mauro Icardi'den imzalı forma istedi! Yıldız futbolcu çağrıya yanıt verdi...
Erzincan depreminde 187 saat sonra enkazdan sağ çıkmıştı: Beni hatırlayıp, umutlu olsunlar
Son dakika: Bakan Özer'den LGS ve YKS açıklaması!
Başkan Erdoğan: Halkımız hiç endişe etmesin
ARKADAŞINA GÖNDER
Messi’nin formasından elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA