Son dakika haberi: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten turnuva açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek eşiyle birlikte, NEF Stadyumu'nda gelerek yardım çalışmalarını yakından takip etti. Özbek, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenen bölgelere yardım için bir turnuva hazırlığında olduklarını açıkladı.

GALATASARAY İLE ROMA MAÇ YAPACAK

Başkan Özbek, Galatasaray ile Roma arasında hazırlık karşılaşması yapılacağını duyurdu. Özbek, "Zaniolo'nun transfer döneminde Roma'yla konuştuk, bölge insanına destek vermek için bir hazırlık maçı yapabilir miyiz dedik, onlar kabul ettiler. Şimdi tarihini tespit ediyoruz. O tespit çerçevesinde yine büyük bir destek sağlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TURNUVA YAPILACAK

Başkan Dursun Özbek Süper Lig maçları başlamadan önce de depremzedeler için bir turnuva yapılacağının müjdesini verdi. Özbek; "Spor kulüpleri olarak etkinliklerimiz olacak. Ligler başlayana kadar bir hazırlık dönemi olacak ve bu sürede bir turnuva düşünülüyor. Önümüzdeki günlerde bunu açıklarlar.