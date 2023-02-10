Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten turnuva açıklaması
Giriş Tarihi: 10.2.2023 14:44 Son Güncelleme: 10.2.2023 14:56

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten turnuva açıklaması

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten turnuva açıklaması

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, deprem bölgesine sağlanacak yardımların devamı için bir turnuva düzenleneceğini açıkladı. Özbek, Süper Lig maçları başlamadan önce de depremzedeler için bir turnuva yapılacağının müjdesini verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek eşiyle birlikte, NEF Stadyumu'nda gelerek yardım çalışmalarını yakından takip etti. Özbek, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenen bölgelere yardım için bir turnuva hazırlığında olduklarını açıkladı.

GALATASARAY İLE ROMA MAÇ YAPACAK

Başkan Özbek, Galatasaray ile Roma arasında hazırlık karşılaşması yapılacağını duyurdu. Özbek, "Zaniolo'nun transfer döneminde Roma'yla konuştuk, bölge insanına destek vermek için bir hazırlık maçı yapabilir miyiz dedik, onlar kabul ettiler. Şimdi tarihini tespit ediyoruz. O tespit çerçevesinde yine büyük bir destek sağlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TURNUVA YAPILACAK

Başkan Dursun Özbek Süper Lig maçları başlamadan önce de depremzedeler için bir turnuva yapılacağının müjdesini verdi. Özbek; "Spor kulüpleri olarak etkinliklerimiz olacak. Ligler başlayana kadar bir hazırlık dönemi olacak ve bu sürede bir turnuva düşünülüyor. Önümüzdeki günlerde bunu açıklarlar.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Ankara’da deprem! Çevre illerde de hissedildi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı büyük artış! İşte deprem bölgesinde son durum
AFAD'dan asrın felaketine ilişkin ön rapor: Deprem Tehlike Haritası'na dikkat çekildi
Beşiktaş'a Onur Bulut transferinde şok! 1 milyon Euro'ya...
SON DAKİKA: Bakan Kurum açıkladı: Hasar tespit sitesi devrede!
Erzincan depreminde 187 saat sonra enkazdan sağ çıkmıştı: Beni hatırlayıp, umutlu olsunlar
Son dakika haberi: 87 saat enkaz altında kalan Kadir, Mauro Icardi'den imzalı forma istedi! Yıldız futbolcu çağrıya yanıt verdi...
Başkan Erdoğan: Halkımız hiç endişe etmesin
Son dakika: Bakan Özer'den LGS ve YKS açıklaması!
Küresel şirketlerin ‘deprem’ sessizliği büyük tepki topladı: Apar topar açıklama yayınladılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten turnuva açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA