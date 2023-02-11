Son dakika Galatasaray haberi: Muslera yok Dubois var!

Trabzonspor maçında sakatlanan ve tedavisi 1 ay sürecek olan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, mart ayındaki lige dönüşte birkaç maç kaçırabilir. Uruguaylı 1 numaranın yokluğunda kaleyi Okan Kocuk devralacak. Abdülkerim ve Kerem'den sonra ilk 11'de üçüncü yerli Okan olacak. Böylece sol bek bölgesi yabancı kuralına takılmayacak. Muslera dönene kadar Leo Dubois, 11'deki yerini koruyacak. Fransız sağ bek, savunmanın solunda Emre Taşdemir ve Kazımcan'la girdiği forma rekabetinde artık bir adım önde.