Acı haberi federasyon duyurdu! Hentbol Milli Takımı kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar hayatını kaybetti

Antakya'da yaşadığı evde enkaz altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve ailesinden acı haber geldi. Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'nın hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Antakya'da yaşadığı evin enkazı altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımımızın kaptanı, canımız Cemal Kütahya'nın ve oğlu Çınar Kütahya'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Türkiye Hentbol Federasyonu olarak kaptanımız Cemal Kütahya'ya ve oğlu Çınar Kütahya'ya Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Ülkemizi yıllarda en üst seviyede başarıyla temsil eden Cemal Kütahya'nın ismini yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Ülkemize kattığın her şey için teşekkürler Cemal. Biz senden razıyız, seni unutmayacağız."