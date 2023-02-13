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Giriş Tarihi: 13.2.2023 15:20

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den depremzedelere moral telefonu! Minik kartallar Arda Övün, Cenk ve Galatasaraylı Arda'yla görüştü

AA
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den depremzedelere moral telefonu! Minik kartallar Arda Övün, Cenk ve Galatasaraylı Arda’yla görüştü

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, deprem felaketinde enkazdan çıkarılan Beşiktaşlı Arda Can, Cenk ve Galatasaraylı Arda ile görüştü. Çebi, 3 depremzede genci Beşiktaş-Galatasaray derbisine davet etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerde 128 saat sonra enkazdan kurtulan Arda Övün'le telefonda konuştu.

Beşiktaş Kulübünün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Adana Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği Başkanı Sitemkar Bolsoy'un ziyaret ettiği Arda Övün'le görüntülü konuşma gerçekleştiren Çebi, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Genç taraftarı çok sevdiğini ifade eden Çebi, yaşanan felakette bazı mutluluklar gerçekleştiğini ve bu mutluluklardan birisinin de Arda Övün olduğunu söyledi.

Arda Övün'ün Adana'da tedavi altında bulunduğu hastanedeki bir başka Beşiktaş taraftarı Cenk ve Galatasaray taraftarı Arda'yla da görüntülü konuşan Çebi, 3 depremzede genci Beşiktaş-Galatasaray derbisine davet etti.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den depremzedelere moral telefonu! Minik kartallar Arda Övün, Cenk ve Galatasaraylı Arda'yla görüştü
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