Biz döneceğiz devlet kalacak

Türkiye, 6 Şubat'ta karanlık bir sabaha uyandı… Merkez üstü Kahramanmaraş olan ve tam 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki ayrı deprem ağır yaralar oluştururken,Bu milleti başarılarıyla gururlandıran sporcuları ve spor adamları da yaraları sarmak için soluğu afet bölgesinde aldı. Osman Çakmak onlardan sadece biri… Ampute Milli Takımı ile hem oyuncu hem de teknik direktör olarak 2 Avrupa Şampiyonluğu ve geçen yıl Dünya Kupası Şampiyonluğu yaşayanOsman Çakmak hocamı görüntülü arayınca kendimi birden Kavut ailesinin deprem çadırında buldum.Hepsinin ortak cümlesi,oldu. Osman hoca önce çadıra kurdukları mutfağı, sobayı, ortamı telefon kamerasından gösterdi sonra anlatmaya başladı:"Şunu bir kez daha gördüm ki biz güçlü bir milletiz. Güçlü bir karakterimiz var.İnsanlar gerçekten zor bir durumda ama güçlü bir devletimiz var. Konteynerlar, AFAD çadırları kuruluyor.""Çadır kentlere yerleşenler var ama yerleşemeyenler de var. Bu insanların başka bir yere götürülmesi ve orada evlere yerleştirilmesi gerek. Onun için yardımların devlet üzerinden yapılması şart. Böyle olursa bu paralar kentsel dönüşümde kullanılabilir. O yüzden nakdi yardım önemli.Biz yarın işlerimize döneceğiz ama devletin eli burada olacak."Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki kapalı spor salonunun markete çevrildiğini belirten Çakmak, "Ankara'dan 7 tırla geldik. Bizim aldıklarımız dışında değerli insanların gönderdiklerini de halka iletmek için uğraşıyoruz. 5 tırı dağıttık kalan 2 tırlık malzeme ile marketi kurduk.Peynirlerin, bakliyatın en iyisini almışlar" bilgisini verdi.Osman hocaya 'Çocuklar nasıl, onların psikolojisi yerinde mi?' diye sorduk, hocanın yanıtı şöyle oldu: "Çocuklar çok masum. Beni duygulandıran bir olay oldu. Hava karardı ayrılacağız, yardım götürdüklerimizden bir tanesi 'Amca sen de bizimle gelecek misin?' diye sordu. 'Ben sabah kahvaltı etmeye geleceğim. Birlikte kahvaltı ederiz' dedim. Bana 'O zaman sana sobanın üstünde ekmek ısıtayım' dedi. Bu konuşma beni öyle etkiledi ki, etkisinden kurtulamıyorum.""Biz çadıra tüp getiriyoruz, soba kuruyoruz. Onlar da sobasının üstünde kaynattığı çayı bize ikram ediyor. İçmeden bırakmıyor. Biz böyle yüce gönüllü bir milletiz."