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Giriş Tarihi: 13.2.2023 14:04 Son Güncelleme: 13.2.2023 14:07

Gianluigi Buffon Türkiye için harekete geçti! Merih Demiral...

İHA
Gianluigi Buffon Türkiye için harekete geçti! Merih Demiral...

Milli futbolcu Merih Demiral, ünlü İtalyan kaleci Gianluigi Buffon’un eldivenlerinin açık artırma usulü ile satılıp elde edilen gelirin de depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Milli futbolcu Merih Demiral, ünlü İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un eldivenlerinin açık artırma usulü ile satılıp elde edilen gelirin de depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Daha önce Ronaldo, Messi, Mbappe gibi dünyaca ünlü birçok futbolcunun formasını açık artırma ile satarak gelirini depremzedelere bağışlayan milli oyuncu Merih Demiral, İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un eldivenlerinin de bu kapsamda satılacağını duyurdu.

Buffon'un eldivenlerinden elde edilen gelir yine deprem bölgesindeki afetzedeler için kullanılacak.

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Gianluigi Buffon Türkiye için harekete geçti! Merih Demiral...
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