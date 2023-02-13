G.Saraylı kadın futbolcu Li Jiayue deprem anında yaşadıklarını anlattı! "Birçok takım arkadaşım..."

Kadınlar Futbol Ligi ekiplerinden Galatasaray forması giyen Çinli oyuncu Li Jiayue, deprem anında yaşadığı korku dolu anları anlattı. Li Jiayue'nin yanı sıra Başakşehir'in stoperi Shaocong Wu da açıklamalarda bulundu.

Milliyet'te yer alan habere göre; Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık üst üste iki deprem sonrası 10 ilimizde büyük yıkımlar meydana geldi.

Lİ JİAYUE SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın oyuncusu Li Jiayue, deprem felaketinin ardından suskunluğunu bozdu.

Kadınlar Futbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Li Jiayue çarpıcı ifadeler kullandı. Galatasaray'ın Adana İdman Yurdu ile deplasmanda oynadığı maçın ardından depremden etkilenen Çinli futbolcu, Weibo'ya yaptığı konuşmada korku dolu anları anlattı.

"TÜM TAKIM KAÇTIK"

Adana'da oynadıkları deplasman maçının ardından depreme yakalandıklarını belirten Li Jiayue, "Şu an herkes güvende. Türkiye'de depremin olduğu merkez üssüne çok çok yakın olan Adana'da bir deplasman maçı oynadık. Evin çökmek üzere olduğunun şokuyla 04.00'te uyandık. Ardından tüm takım kaçtık" dedi.

"BİRÇOK TAKIM ARKADAŞIM KORKUDAN AĞLADI"

Takım arkadaşlarının çoğunun ağladığını vurgulayan Li Jiayue, "Adana'daki durum da çok ciddi. Birçok takım arkadaşım korkudan ağladı. Ağlamamama rağmen ilk defa ölümün bana bu kadar yakın olduğunu hissettim" açıklamasını yaptı.