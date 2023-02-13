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Giriş Tarihi: 13.2.2023 08:17

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Ernest Nuamah pazarlığı! İşte masadaki rakam...

Samet YÜKSEL
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den Ernest Nuamah pazarlığı! İşte masadaki rakam...

Son dakika transfer haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Norveç kulübü Nordsjaelland’ın 8 milyon Euro istediği Ganalı sol açık Ernest Nuamah’ı 5 milyon Euro’ya bitirmeye çalışıyor.

Transfer döneminin 18 Şubat'a uzatılması sonrası çalışmalarını yeniden hızlandıran Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un skorer bir kanat oyuncusu isteği üzerine Ernest Nuamah'ı gündemine aldı. FC Nordsjaelland takımında forma giyen 19 yaşındaki Ganalı sol açık için nabız yoklayan sarı-lacivertliler, 8 milyon Euro'luk bonservis isteğiyle karşılaştı. Kanarya'nın 5 milyon Euro seviyesinde bir rakama inilmesi halinde transferi bitirmek istediği gelen haberler arasında.

HIZI JORGE JESUS'UN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Ernest Nuamah'ın Danimarka kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.78 boyundaki oyuncunun sürati, topla birlikte hızlanması en önemli özelliklerinden... Jesus'un da oyuncuya onay verdiği ve en kısa sürede transferin sonuçlanmasını arzuladığı gelen haberler arasında. Nuamah, sol kanat dışında sağ kanat ve santrfor mevkilerinde de forma giyebiliyor.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Ernest Nuamah pazarlığı! İşte masadaki rakam...
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