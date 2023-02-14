Barcelona Kulübü depremzedeler için destek çağrısını yineledi

Barcelona Kulübü ve Barça Vakfının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Barcelona olarak tüm dünyaya çağrımızı yineliyoruz. Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için hemen bağış yapın." ifadeleri kullanıldı.
📲 FC Barcelona, depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.— Sabah Spor (@sabahspor) February 14, 2023
"Tüm dünyaya çağrımızı yineliyoruz: Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için hemen bağış yapın"pic.twitter.com/SGErXusd3P
Paylaşımda yer alan videoda İspanyol teknik direktör Xavi Hernandez, Danimarkalı savunma oyuncusu Andreas Christensen, Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen ve İspanyol sağ bek Sergi Roberto, yardım çağrısında bulundu.