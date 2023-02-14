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Giriş Tarihi: 15.2.2023 00:52 Son Güncelleme: 15.2.2023 00:52

Barcelona Kulübü depremzedeler için destek çağrısını yineledi

AA
Barcelona Kulübü depremzedeler için destek çağrısını yineledi

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım çağrısını yineledi.

Barcelona Kulübü ve Barça Vakfının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Barcelona olarak tüm dünyaya çağrımızı yineliyoruz. Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için hemen bağış yapın." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan videoda İspanyol teknik direktör Xavi Hernandez, Danimarkalı savunma oyuncusu Andreas Christensen, Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen ve İspanyol sağ bek Sergi Roberto, yardım çağrısında bulundu.

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Barcelona Kulübü depremzedeler için destek çağrısını yineledi
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