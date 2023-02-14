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Giriş Tarihi: 14.2.2023

G.Antep FK&Hatayspor’a büyük destek

BERKAY TURAN
G.Antep FK&Hatayspor’a büyük destek

Süper Lig ekipleri, rakiplerini yaşatmak için iki takımın oyuncularını altı aylığına transfer ederek, güçlü dönmelerine katkı verecek

Büyükler başta olmak üzere tüm kulüpler, G.Antep FK ve Hatayspor'a destek için oyuncularına 6 aylık teklifte bulunacak. Her iki kulübün de yabancı oyuncularının başka takımlarda oynayabilmeleri adına yabancı kuralında esneme yapılırken sahada 9 futbolcunun biri G.Antep ve Hatay'dan gelmek kaydı ile oynamasına izin verilmişti. Kulüpler bu oyuncuların 6 aylık maaşlarını ödeyip futbol hayatlarına devam etmelerini sağlayacak ve ayrıca iki kulübe de destek için bonservis bedeli de ödenecek. Türk oyuncular için de aynı girişimlerin olacağı ve iki kulübün de gelecek sezon en güçlü şekilde dönmeleri için herkesin elini taşın altına koyacağı öğrenildi.



HEM GS HEM BJK İSTİYOR
G.ANTEP FK'nın Rumen oyuncusu Alexandru Maxim için G.Saray da devreye girdi. Beşiktaş'ın 32 yaşındaki oyuncu için nabız yokladığı öğrenilirken sarı-kırmızılı kulübün de bu isim üzerinde temas kurduğu belirtildi. Bu sezon G.Antep FK ile 25 maça çıkan Maxim, 5 gol- 10 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun kırmızı- siyahlı ekip ile 1 sezon daha kontratı bulunuyor...

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G.Antep FK&Hatayspor’a büyük destek
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