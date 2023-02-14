G.Antep FK&Hatayspor’a büyük destek

Büyükler başta olmak üzere tüm kulüpler, G.Antep FK ve Hatayspor'a destek için oyuncularına 6 aylık teklifte bulunacak.Kulüpler bu oyuncuların 6 aylık maaşlarını ödeyip futbol hayatlarına devam etmelerini sağlayacak ve ayrıca iki kulübe de destek için bonservis bedeli de ödenecek.G.ANTEP FK'nın Rumen oyuncusu Alexandru Maxim için G.Saray da devreye girdi. Beşiktaş'ın 32 yaşındaki oyuncu için nabız yokladığı öğrenilirken sarı-kırmızılı kulübün de bu isim üzerinde temas kurduğu belirtildi. Bu sezon G.Antep FK ile 25 maça çıkan Maxim, 5 gol- 10 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun kırmızı- siyahlı ekip ile 1 sezon daha kontratı bulunuyor...