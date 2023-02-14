G.Antep FK&Hatayspor’a büyük destek

Süper Lig ekipleri, rakiplerini yaşatmak için iki takımın oyuncularını altı aylığına transfer ederek, güçlü dönmelerine katkı verecek
Büyükler başta olmak üzere tüm kulüpler, G.Antep FK ve Hatayspor'a destek için oyuncularına 6 aylık teklifte bulunacak. Her iki kulübün de yabancı oyuncularınınbaşka takımlarda oynayabilmeleriadına yabancı kuralında esnemeyapılırken sahada 9 futbolcunun biriG.Antep ve Hatay'dan gelmek kaydı ileoynamasına izin verilmişti. Kulüpler bu oyuncuların 6 aylık maaşlarını ödeyip futbol hayatlarına devam etmelerini sağlayacak ve ayrıca iki kulübe de destek için bonservis bedeli de ödenecek. Türk oyuncular için de aynıgirişimlerin olacağı ve ikikulübün de gelecek sezonen güçlü şekilde dönmeleriiçin herkesin elini taşınaltına koyacağı öğrenildi.
HEM GS HEM BJK İSTİYOR
G.ANTEP FK'nın Rumen oyuncusu Alexandru Maxim için G.Saray da devreye girdi. Beşiktaş'ın 32 yaşındaki oyuncu için nabız yokladığı öğrenilirken sarı-kırmızılı kulübün de bu isim üzerinde temas kurduğu belirtildi. Bu sezon G.Antep FK ile 25 maça çıkan Maxim, 5 gol- 10 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun kırmızı- siyahlı ekip ile 1 sezon daha kontratı bulunuyor...