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Giriş Tarihi: 14.2.2023 15:39

Nazilli Belediyespor'da transfer kapandı

Nazilli Belediyespor’da transfer kapandı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'da Başkan Ünal Önal transferi kapattıklarını açıkladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'da Başkan Ünal Önal transferi kapattıklarını açıkladı. Türkiye'yi sarsan deprem nedeniyle tam bir seferberlik ilan eden Nazilli Belediyespor, felaketin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ara transfer dönemini uzatmasına rağmen takviye yapmaktan vazgeçti. Kanat oyuncusu almak isteyip Serik Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen Göztepeli Batuhan Kırdaroğlu'yla söz kesen siyah-beyazlılarda Başkan Önal, depremin ardından transfer yapmayacaklarını bildirdi. Öte yandan Nazilli'nin grubunda yer alan deprem bölgesi takımlarından Şanlıurfaspor ve Amed Sportif'in TFF'ye ligden çekilmeyle ilgili henüz bir başvuru yapmadığı öğrenildi. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın durumu henüz netlik kazanmadı.

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Nazilli Belediyespor'da transfer kapandı
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