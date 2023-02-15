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Giriş Tarihi: 15.2.2023 15:24

Basel, Trabzonspor maçı için kente geldi

Basel, Trabzonspor maçı için kente geldi

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Basel, yarın oynanacak müsabaka için kente geldi.

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Trabzonspor ile Basel yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerin gölgesinde oynanacak müsabaka öncesinde İsviçre ekibi, karşılaşma için Trabzon'a geldi. İsviçre ekibini taşıyan uçak, saat 13.50'de Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Basel kafilesi havalimanından kendilerini bekleyen araçla ayrılarak konaklayacakları otele geçti.

Basel'de teknik direktör Heiko Vogel ve bir futbolcu saat 18.15'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. İsviçre temsilcisi, saat 19.00'da yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Basel, Trabzonspor maçı için kente geldi
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