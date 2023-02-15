Brezilya yolcusu

F.Bahçe'nin Uruguaylı stoper Mauricio Lemos takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Kulübün TFF'ye verdiği listede yabancı sınırı sebebiyle yer alamayan Lemos, Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro ile anlaşmaya vardı.2020-2021 sezonunun başında İspanya La Liga ekibi Las Palmas'tan takıma katılan 27 yaşındaki stoper, oyun kurma yeteneği ve hava topu hakimiyeti ile büyük beklenti yaratmıştı fakat Fenerbahçe formasını toplamda sadece 15 maçta terletebilmişti. Lemos'un katılmak üzere olduğu