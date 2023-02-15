Brezilya yolcusu

Atletico Mineiro ile anlaşma sağlayan 27 yaşındaki Uruguaylı stoper, 850 bin Euro’luk alacağından vazgeçecek
F.Bahçe'nin Uruguaylı stoper Mauricio Lemos takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Kulübün TFF'ye verdiği listede yabancı sınırı sebebiyle yer alamayan Lemos, Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro ile anlaşmaya vardı. Tecrübelioyuncu, Mineiro ile 3 yıllıkprensip anlaşmasına varırkenkısa süre içinde imzalarınatılması bekleniyor. 2020-2021 sezonunun başında İspanya La Liga ekibi Las Palmas'tan takıma katılan 27 yaşındaki stoper, oyun kurma yeteneği ve hava topu hakimiyeti ile büyük beklenti yaratmıştı fakat Fenerbahçe formasını toplamda sadece 15 maçta terletebilmişti. Lemos'un katılmak üzere olduğu Atletico Mineiro,kadrosunda Hulk, EduardoVargas, Alan Kardec ve eskiGalatasaraylı Mariano gibiünlü isimleri barındırıyor.