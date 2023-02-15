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Giriş Tarihi: 15.2.2023

Brezilya yolcusu

Samet YÜKSEL
Brezilya yolcusu

Atletico Mineiro ile anlaşma sağlayan 27 yaşındaki Uruguaylı stoper, 850 bin Euro’luk alacağından vazgeçecek

F.Bahçe'nin Uruguaylı stoper Mauricio Lemos takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Kulübün TFF'ye verdiği listede yabancı sınırı sebebiyle yer alamayan Lemos, Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu, Mineiro ile 3 yıllık prensip anlaşmasına varırken kısa süre içinde imzaların atılması bekleniyor. 2020-2021 sezonunun başında İspanya La Liga ekibi Las Palmas'tan takıma katılan 27 yaşındaki stoper, oyun kurma yeteneği ve hava topu hakimiyeti ile büyük beklenti yaratmıştı fakat Fenerbahçe formasını toplamda sadece 15 maçta terletebilmişti. Lemos'un katılmak üzere olduğu Atletico Mineiro, kadrosunda Hulk, Eduardo Vargas, Alan Kardec ve eski Galatasaraylı Mariano gibi ünlü isimleri barındırıyor.

LEMOS'UN OYNADIĞI TAKIMLAR
- Defensor (Uruguay)
- Rubin Kazan (Rusya)
- Sassuolo (İtalya)
- Las Palmas (İspanya)
- Fenerbahçe (Türkiye)
- Beerschot (Belçika)

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