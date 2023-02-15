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Giriş Tarihi: 15.2.2023 10:44

Milan, Tottenham'ı tek golle geçti! Avantajı kaptı...

AA
Milan, Tottenham’ı tek golle geçti! Avantajı kaptı...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya Serie A ekibi Milan sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ı ağırladı. Mücadeleyi Milan1-0'lık skorla kazanırken, rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Tottenham, Milan deplasmanına konuk oldu.

Maçtaki tek golü kaydeden Brahim Diaz, bu sezon İtalyan ekibiyle çıktığı 26 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

DİER CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Tottenham'da 63. dakikada sarı kart gören Erick Dier, cezalı duruma düştü. Rövanş maçında forma giyemeyecek.

YAŞANAN DEPREM İÇİN SAYGI DURUŞU
Mücadele öncesi ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle saygı duruşunda bulunuldu. Milan bu skorla avantajı kaparken, rövanş karşılaşması ise 8 mart'da oynanacak.

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Milan, Tottenham'ı tek golle geçti! Avantajı kaptı...
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