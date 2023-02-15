Real Madrid evinde farklı kazandı

Real Madrid, Marco Asensio (Dk. 8) ve Karim Benzema'nın penaltıdan attığı gollerle (Dk. 31 ve Dk. 45) ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
İkinci yarıda sahada rakibine karşı üstünlüğünü devam ettiren ev sahibi takım, Luka Modric (Dk. 80) ile farkı 4'e çıkardı.
Eflatun beyazlılarda kart cezalısı Vinicius ile sağlık sorunu olduğu açıklanan Toni Kroos kadroda yer almadı.
Aldığı galibiyetle puanını 48'e çıkaran Real Madrid, lider Barcelona'nın (56) ardından ikinci sıradaki yerini korudu.
Elche ise 9 puanla son sırada bulunuyor.