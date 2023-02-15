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Giriş Tarihi: 16.2.2023 01:02

Real Madrid evinde farklı kazandı

AA
Real Madrid evinde farklı kazandı

İspanya La Liga'da 21. haftaya gelen erteleme maçında Real Madrid, lig sonuncusu Elche'yi 4-0 mağlup etti.

Real Madrid, Marco Asensio (Dk. 8) ve Karim Benzema'nın penaltıdan attığı gollerle (Dk. 31 ve Dk. 45) ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda sahada rakibine karşı üstünlüğünü devam ettiren ev sahibi takım, Luka Modric (Dk. 80) ile farkı 4'e çıkardı.

Eflatun beyazlılarda kart cezalısı Vinicius ile sağlık sorunu olduğu açıklanan Toni Kroos kadroda yer almadı.

Aldığı galibiyetle puanını 48'e çıkaran Real Madrid, lider Barcelona'nın (56) ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Elche ise 9 puanla son sırada bulunuyor.

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Real Madrid evinde farklı kazandı
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