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Giriş Tarihi: 16.2.2023 16:23

Eskişehirspor depremzede çocukları unutmadı

İHA
Eskişehirspor depremzede çocukları unutmadı

Eskişehirspor, deprem bölgelerinden şehre gelen depremzede çocuklar için Fabrika Futbol Okulu’nda uzman eğitmenler eşliğinde sağlanacak tüm futbol malzemeleri ile ücretsiz eğitim verecek.

Eskişehirspor, yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için destek sağlamaya devam ediyor. Kulüp, son olarak depremzede çocukları unutmayarak takdir toplayacak bir karara imza attı.

Deprem bölgelerinden Eskişehir'e gelen depremzede çocuklar, artık Fabrika Futbol Okulu'nda eğitim görecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Eskişehirspor Kulübü olarak, ülkemizde yaşanan felaketin sebep olduğu kayıplardan dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. Yaşanan büyük felaketten etkilenen depremzede çocuklarımızın sosyal uyaran eksikliğinin azaltılması, psiko-sosyal açıdan normalleşme süreçlerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla, deprem bölgesinden şehrimize gelmiş ve gelecek olan bütün çocuklarımızı, Fabrika Futbol Okulumuzda alanında uzman eğitmenlerimizle, sağlanacak tüm futbol malzemeleri ile birlikte hiçbir karşılık beklemeden eğitim almaya davet ediyoruz" sözlerine yer verildi.

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Eskişehirspor depremzede çocukları unutmadı
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