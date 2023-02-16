Fenerbahçe’de sürpriz transfer hamlesi! Mason Greenwood...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe. hücum hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Bir süredir temaslarda bulunan yönetim, gözünü İngiltere'ye çevirdi ve Manchester United'ın yıldız oyuncusu Mason Greenwood listeye eklendi.

Premier Lig devi Manchester United'ın genç oyuncusu Mason Greenwood'un adı taciz suçlamalarında geçmişti. Eski kız arkadaşına fiziksel şiddet ve taciz suçlamalarıyla yargılanan 21 yaşındaki futbolcu beraat etmişti.

Suç tespit edilemese de protestolar sebebiyle kendini futbola veremeyeceğini düşünen Manchester United yönetimi, Greenwood'un Fenerbahçe'ye gitmesi için telkinde bulunuyor. United'lı idareciler Ada dışında bir ekibin doğru seçenek olduğunu belirtiyor.

KULÜPTE RAHATSIZLIK VAR

Mason Greenwood mahkemede büyük oranda aklanmasına rağmen, Manchester United'a dönüşü de kolay olmayacak. A Takım oyuncuları, sponsorlar ve kadın futbol ekibinin Greenwood'a karşı ön yargıyla baktıkları belirtildi. Genç oyuncu da bu dönemi yurt dışında geçirmek istiyor.

Kulüp kariyerinde 176 müsabakada forma giyen Greenwood, 79 gol kaydetti.