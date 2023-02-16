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Giriş Tarihi: 16.2.2023 19:12 Son Güncelleme: 16.2.2023 19:13

Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Lemos'un yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe’den ayrılan Mauricio Lemos’un yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Mauricio Lemos, Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'ya transfer oldu.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mauricio Lemos'un yeni takımı belli oldu. Uruguaylı oyuncu, Atletico Mineiro ile Aralık 2023'e kadar resmi sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mauricio Lemos ile Aralık 2023'e kadar sözleşme imzalanmıştır" denildi.

FENERBAHÇE TFF'YE BİLDİRMİŞTİ

Fenerbahçe, Lemos ile sözleşmesini fesh ettiğini TFF'ye bildirmişti.

2020-2021 sezonunun başında İspanya La Liga ekibi Las Palmas'tan takıma katılan 27 yaşındaki stoper, oyun kurma yeteneği ve hava topu hakimiyeti ile büyük beklenti yaratmıştı fakat Fenerbahçe formasını toplamda sadece 15 maçta terletebilmişti.

Atletico Mineiro, kadrosunda Hulk, Eduardo Vargas, Alan Kardec ve eski Galatasaraylı Mariano gibi ünlü isimleri barındırıyor.

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Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Lemos'un yeni takımı belli oldu!
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